F1 GP Gran Bretagna Silverstone 2023, gara oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

La gara di F1 del Gran Premio di Gran Bretagna 2023 a Silverstone sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Decima gara stagionale e sale a mille l’attesa per capire chi riuscirà a trionfare su una pista storica e amata come quella britannica. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 16 (per il fuso orario) di domenica 9 luglio con la diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Summer, streaming su Sky Go per gli abbonati e anche su Now: su TV8 sarà invece disponibile la differita in replica in chiaro alle ore 19. Su Sportface infine vi proponiamo la diretta scritta per non farvi perdere nemmeno un istante dell’attività in pista. Ecco di seguito il riepilogo, GP Gran Bretagna gara oggi tv.

Domenica 9 luglio 2023

