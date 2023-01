Udinese-Verona, Sottil: “Abbiamo dominato, mi spiace per i ragazzi”

“C’è stata una sola squadra in campo. Mi spiace per quel gol rocambolesco in avvio, ma poi c’è stata solo l’Udinese. Abbiamo dominato e creato numerose palle gol. Bravo Montipò. Siamo arrivati tante volte dalle sue parti e abbiamo subito poco. Ai ragazzi non posso dire niente perché hanno provato a vincere fino all’ultimo”. Lo ha detto Andrea Sottil ai microfoni di Sky Sport dopo Udinese-Verona 1-1, gara valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico bianconero non ha recriminato nulla ai suoi giocatori, sostenendo che il risultato sarebbe potuto essere ben diverso: “Senza Deulofeu e Pereyra, con Makengo ceduto, non avevo tante soluzioni in panchina. I giocatori non sono tutti uguali. Mi spiace per i ragazzi, hanno dato l’anima e avrebbero meritato i 3 punti. Ci è mancata solo la stoccata finale“.

“Finalmente il mercato è finito e spero che domani si definisca bene la rosa – ha aggiunto Sottil -. Contro il Torino cercheremo di vincere, come sempre. Sono contento dell’arrivo di Thauvin, soprattutto dopo aver perso un top player come Deulofeu che starà fuori per diversi mesi. La nostra proprietà è attenta e ha preso subito un giocatore di valore assoluto. Non vedo l’ora di averlo a disposizione”.