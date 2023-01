Liga 2022/2023: il Rayo Vallecano batte il Villarreal, 1-0 e zona Europa più vicina

Il Rayo Vallecano batte il Villareal per 1-0 nella gara valevole per la diciannovesima giornata della Liga 2022/2023. La formazione madrilena si impone grazie al gol siglato da Sergio Camello al 70′, ottenendo tre punti importantissimi per avvicinarsi ulteriormente alla zona Europa. Il successo odierno, infatti, manda il Rayo a due punti dal quinto posto occupato proprio dal Villareal, al pari del Betis. Il quarto posto valevole per la Champions League, occupato dall’Atletico Madrid, dista invece cinque lunghezze.