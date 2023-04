Udinese: ufficiale l’acquisto di Zemura dal Bournemouth per la prossima stagione

L’Udinese pensa già alla prossima stagione, e piazza un colpo in prospettiva: la società friulana ha infatti ufficializzato l’ingaggio di Jordan Zemura dal Bournemouth. Contratto fino al 2027, classe ’99, Zemura ha in questa stagione 19 partite in Premier, 2 in Coppa di Lega ed una in FA Cup. Per lui, anche 6 presenze con la maglia della sua Nazionale, lo Zimbabwe.