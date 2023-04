Volley, Champions League femminile 2022/2023: delusione Novara, Eczacibasi vince 3-0 e vola in finale

Eczacibasi batte Novara 3-0, 25-22 25-12 25-20, nel ritorno della semifinale di Champions League di volley femminile 2022/2023. Match a senso unico dominato dai padroni di casa che, trascinati dalla solita Boskovic, ribaltano la sconfitta al tie break dell’andata in casa di Novara e volano in finale. Male la squadra di Lavarini soprattuto nel secondo set, perso molto male 25-12, e nei momenti decisivi dove Chirichella e compagne sono calate di rendimento facendosi scappare via le avversarie nel finale di primo e terzo set. Eczacibasi in finale se la vedrà con la vincente della sfida tra Fenerbahce e Vakifbank che si sfideranno giovedì 13 aprile alle 18 a Istanbul, dove si ripartirà dal 3-0 dell’andata a favore del Fenerbahce.

Primo set molto combattuto con Novara che prova ad andare avanti nelle battute iniziali senza riuscire a scappare via. Eczacibasi sale di intensità nella parte centrale del set ma le ragazze di Lavarini rispondono e riescono a tornare in vantaggio sul 20-19. I padroni di casa, spinti dal caldo pubblico, riescono a mettere più cattiveria nel finale di set chiudendo il primo parziale 25-22.

Nel secondo set Novara prova a reagire andando avanti 2-1. Da quel momento Chirichella e compagne vanno in rottura prolungata sia in attacco che in difesa subendo un pesante parziale di 16-5 che indirizza inevitabilmente il set verso Eczacibasi che, senza giocare la sua migliore pallavolo, si trova avanti 17-7. Set che va in archivio senza problemi per i padroni di casa che Boskovic e compagne chiudono 25-12.

Terzo set in cui Novara riesce a ritrovare la continuità di gioco che aveva nel primo set. Eczacibasi però è particolarmente in giornata e non molla di un centimetro tenendo sempre il comando delle operazioni, seppur di pochi punti. Stesso copione anche per il terzo set con Eczacibasi che riesce a essere più cinica e concentrata nei momenti importanti e chiude il set 25-20 guadagnandosi un posto in finale.