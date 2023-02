Udinese-Spezia 2-2, Semplici: “Siamo soddisfatti, Nzola grande giocatore”

“Abbiamo sofferto la forza dell’Udinese, a cui bisogna dare merito essendo una squadra fisica e tecnica, ma nonostante siamo andati sotto abbiamo reagito nella maniera giusta. Nel finale ho provato a fare anche qualcosa in più ma siamo soddisfatti”. Con queste parole il tecnico dello Spezia, Leonardo Semplici, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio in casa dell’Udinese.

Su Nzola: “E’ un grande giocatore, sta crescendo in maniera importante e siamo contenti di averlo con noi. C’è soddisfazione per la sua doppietta ma anche per tutti i ragazzi, perchè hanno fatto una grande partita”.

“L’esperienza è importante, ma ci sono anche dei giovani di qualità – aggiunge l’allenatore -. Dobbiamo migliorare nel palleggio, la squadra può farlo. Per essere la prima gara dopo soli 2-3 allenamenti sono soddisfatto perchè i ragazzi hanno recepito bene cosa volevo e questo mi fa ben sperare”.