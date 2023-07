Udinese, iniziano oggi i lavori al ‘Bruseschi’. Dal 17 parte il ritiro in Austria

Una settimana importante per le squadre di Serie A che si ritrovano per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. Oggi è anche la giornata dell’Udinese, che inizia i lavori presso il proprio centro sportivo fino a domenica prima di trasferirsi dal 17 al 29 luglio a Bad Kleinkirchheim, in Austria. Mancano i lungodegenti Deulofeu, Ebosse ed Ehizibue, oltre ai nazionali che arriveranno tra una settimana. Domenica 16 luglio è anche in programma la prima amichevole, contro una Rappresentativa regionale Fvg, replicata il 19 luglio, con una Rappresentativa locale austriaca. Difficoltà crescenti dal 22 luglio quando i bianconeri affronteranno i ciprioti del Pafos Fc, prima della duplice sfida alle big della Bundesliga: il 25 luglio con il Lipsia e il 29 con l’Union Berlino.