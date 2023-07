Atalanta, ufficiale l’arrivo di Michel Adopo dopo l’esperienza al Torino

Michel Adopo è il nuovo rinforzo annunciato dall’Atalanta. Il club orobico ha comunicato l’acquisto del centrocampista francese, classe 2000, che nel 2022/23 ha collezionato 11 presenze tra campionato e Coppa Italia con la maglia del Torino. Con i granata è cresciuto in Primavera, ha esordito in A prima di un prestito di un anno e mezzo in C con la Viterbese ed è poi tornato al Torino per l’ultima stagione, con cui ha segnato anche un gol per eliminare il Milan dalla Coppa Italia.