Ucraina-Inghilterra 1-1, Southgate: “Quando non si riesce a vincere meglio prendere un punto”

L’Inghilterra non va oltre il pareggio contro l’Ucraina e il commissario tecnico Gareth Southgate prova a vedere il bicchiere mezzo pieno: “Quando non si riesce a vincere meglio prendersi il punto”, ha affermato il ct ai microfoni della tv d’oltremanica al termine del match. “Siamo stati noi ad avere il controllo del gioco, creando diverse occasioni da gol purtroppo non concretizzate. A questo punto meglio prendersi un punto che è importante in ottica qualificazione.