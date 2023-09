Macedonia del Nord-Italia, gol di Bardhi su punizione: Donnarumma disattento sul suo palo, le reazioni social

La Macedonia del Nord pareggia i conti con l’Italia a dieci minuti dalla fine, lo fa con il bel gol di Bardhi su punizione, ma con un Gianluigi Donnarumma di certo non esente da colpe perché la traiettoria del calcio piazzato era indirizzata sul suo palo e non è reattivo. I social non perdonano la disattenzione del portiere del Psg, che non è pronto a tuffarsi sulla bella traiettoria disegnata dal giocatore balcanico.

Spalletti avrà il coraggio di panchinare Donnarumma? — Serena (@slythermiones) September 9, 2023