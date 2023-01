Turchia, il tecnico Nuri Sahin protegge gli arbitri dai suoi giocatori: il gesto dell’ex Real Madrid (VIDEO)

di Christian Poliseno 37

Scene incredibili che arrivano dalla Turchia dove, il tecnico dell’Antalyaspor, Nuri Sahin, si è gettato in campo per proteggere gli arbitri dai suoi stessi giocatori. Al termine del match contro il Fenerbahce infatti, i giocatori dell’Antalya si sono scagliati contro i direttori di gara per protestare, così come alcuni dirigenti presenti in panchina. Qui, l’ex centrocampista di Real Madrid, Liverpool e Borussia Dortmund, si è messo davanti agli stessi, sia per proteggerli, sia per allontanare i suoi giocatori. Ecco il video dell’accaduto.