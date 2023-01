Spezia-Atalanta, nuovo infortunio per Zapata: stagione maledetta, entra Hojlund

Stagione maledetta per Duvan Zapata. Nuovo infortunio per l’attaccante colombiano nel corso del primo tempo di Spezia-Atalanta, e così deve uscire dopo nemmeno mezzora lasciando spazio a Hojlund, suo cambio naturale. Ma è una tegola pesante per Gasperini, che nella pausa per i Mondiali sperava di aver recuperato del tutto il centravanti possente che quest’anno ha saltato tante partite per problemi fisici, nei quali dunque ricade ancora. Possibile che abbia influito lo scontro con Zoet (anche lui uscito) a inizio azione.