Turchia-Croazia stasera in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Turchia e Croazia, valevole per il secondo turno di qualificazioni agli Europei 2024. Un primo turno in cui nessuna delle due compagini ha incantato: i turchi hanno vinto di misura in Armenia, in una partita certamente molto sentita e pesante anche a livello mentale. I croati non sono andati oltre l’1-1 contro il Galles. Importanti punti in palio questa sera alla Timsah Arena di Bursa. La sfida è in programma oggi, martdì 28 marzo alle 20:45. Diretta su Sky Sport Football tramite Diretta Gol e in streaming su NOW e Sky Go.