Miami Open 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 28 marzo con Sinner e Trevisan

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo di Miami per la giornata di martedì 28 marzo 2023. Italia ancora protagonista in Florida, con Jannik Sinner in campo opposto alla sesta forza del seeding Andrey Rublev: in palio un posto ai quarti di finale. Protagonista anche Martina Trevisan, che dopo la grande vittoria contro la più quotata Ostapenko sogna l’accesso alle semifinali. Di seguito il programma completo.

PROGRAMMA MARTEDI’ 28 MARZO (ORARI ITALIANI)

STADIUM

Ore 18:00 – (9) Fritz vs (7) Rune

Non prima delle 20:00 – Trevisan vs Rybakina

a seguire – (1) Alcaraz vs (16) Paul

Non prima dell’01:00 – (3) Pegula vs (26) Potapova

a seguire – a seguire – Halys vs (4) Medvedev

GRANDSTAND

Ore 17:00 – (10) Sinner vs (6) Rublev

a seguire – (26) Van de Zandschulp vs Ruusuvuori

Non prima delle 20:30 – (14) Khachanov vs (2) Tsitsipas

a seguire – Hurkacz/Mannarino vs Eubanks/Barrere

Non prima dell’01:00 – (25) Cerundolo vs Sonego/Tiafoe