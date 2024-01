Tuffi, Mondiali Doha 2024: venerdì si parte con la gara femminile dal metro e il team event

Si stanno per aprire i Mondiali di Doha anche per l’Italtuffi, che dal 2 al 10 febbraio sarà impegnata presso l’Hamad Acquatic Center. In palio medaglie iridate, ma anche gli ultimi pass olimpici a disposizione, con l’Italia che cerca di raggiungere il traguardo del sincro tre metri maschili, dalla piattaforma e nelle prove individuali dai dieci metri. Prime azzurre in gara saranno venerdì, alle 10.00, Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi nelle eliminatorie dal metro, con finale, dalle 19.00, cui accedono le migliori dodici; nel pomeriggio alle 15.30 la finale diretta del Team Event con la stessa Pellacani, Eduard Timbretti, Matteo Santoro e la debuttante Irene Pesce.