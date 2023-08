Tsitsipas-De Minaur stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Los Cabos 2023

Stefanos Tsitsipas affronterà contro Alex De Minaur nella finale dell’Atp 250 di Los Cabos 2023, torneo di scena sui campi in cemento della città messicana. L’atto conclusivo del torneo metterà di fronte i due giocatori che più hanno fatto bene questa settimana. Tsitsipas ha sconfitto nell’ordine tre avversari ostici come Isner, Jarry e Coric. De Minaur invece ha sorpreso Tommy Paul, terza testa di serie, e si è spinto fino in fondo grazie a un tennis incisivo ed efficace. Tsitsipas è avanti 9-0 nei precedenti e partirà ovviamente favorito, ma guai a dare per spacciato l’australiano, che sembra avere un feeling particolare con il Messico, tanto che in stagione ha già vinto un titolo ad Acapulco.

Tsitsipas e De Minaur scenderanno in campo stanotte tra sabato 5 e domenica 6 agosto sul Center Court con inizio non prima delle ore 04.00 (le 19 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale tra Tsitsipas e De Minaur garantendo aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.