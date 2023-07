Atp Kitzbuhel 2023: montepremi e prize money con Cecchinato

Il montepremi ed il prize money del torneo Atp 250 di Kitzbuhel 2023, evento in programma dal 31 luglio al 5 agosto. Marco Cecchinato è l’unico tennista azzurro ai nastri di partenza della manifestazione austriaca, l’ultima della stagione su terra rossa a livello Atp. L’azzurro debutterà contro il colombiano Galan, mentre a guidare il seeding è l’argentino Tomas Etcheverry, seguito dal tedesco Yannick Hanfmann e dal connazionale Pedro Cachin. Il montepremi totale del torneo è di €562.815, con il vincitore che si aggiudicherà anche 250 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MONTEPREMI ATP 250 KITZBUHEL 2023

PRIMO TURNO – € 6.035 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 9.880 (20 punti)

QUARTI DI FINALE – € 17.010 (45 punti)

SEMIFINALE – € 29.355 (90 punti)

FINALISTA – € 49.940 (150 punti)

VINCITORE – € 85.605 (250 punti)