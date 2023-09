Triathlon Sprint, tricolori Cervia 2023: trionfano Pozzatti e Steinhauser

I nuovi campioni italiani di triathlon sono Gianluca Pozzatti e Verena Steinhauser. I due hanno dominato i tricolori di Triathlon Sprint a Cervia sulla distanza di 750 m di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa, conquistando così il prestigioso titolo di specialità. Terzo titolo nazionale per Pozzatti, che si era già imposto a Lignano Sabbiadoro nel 2019 e 2020 ed ha preceduto Nicolò Strada e Pietro Giovannini. Per Steinhauser si tratta invece della prima affermazione dopo il titolo Olimpico vinto a Caorle nel 2016. Sul podio insieme a lei Angelica Prestia e Carlotta Missaglia. I titoli Under 23 sono andati invece proprio a Strada e Prestia, entrambi secondi nella garra principale.