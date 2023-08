Serie B, Balata sulla legge antipirateria: “Lavoro di straordinaria importanza”

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Serie B ha espresso il proprio entusiasmo per l’entrata in vigore della legge antipirateria, volta a tutelare i detentori dei diritti tv e a condannare, appunto, la pirateria. “Il presidente della Lega Serie B Mauro Balata e tutte le squadre della Serie BKT desiderano rinnovare il ringraziamento al Governo, alle forze politiche e all’Agcom, in particolar modo al Commissario Massimiliano Capitanio, in occasione dell’entrata in vigore della nuova legge antipirateria 93/2023 – si legge – Una legge che consente di assestare un colpo decisivo alle trasmissioni pirata, oscurandole nel giro di 30 minuti. Un lavoro sinergico di straordinaria importanza posto in essere da istituzioni, autorità e titolari dei diritti audiovisivi calcistici“.