Trevisan-Vondrousova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming US Open 2023

Martina Trevisan affronterà Marketa Vondrousova al secondo turno degli US Open 2023, quarto e ultimo slam della stagione di scena presso il complesso di Flushing Meadows. Brava la tennista toscana, che anche nel primo round contro Putintseva ha dimostrato due cose, ovvero che non molla mai di un centimetro e che senza dubbio sta crescendo torneo dopo torneo anche sulle superfici veloci. Un risultato che le permetterà di riavvicinare in ogni caso la top-50. In questi casi si direbbe che l’appetito vien mangiando’, ma l’azzurra è sembrava veramente stremata al termine della vittoria contro la kazaka e l’ultima vincitrice di Wimbledon di certo non è il cliente più comodo da affrontare in queste condizioni.

Trevisan e Vondrousova scenderanno in campo oggi, giovedì 31 agosto, come 2°match dalle 17:00 sul Grandstand (dopo Isner-Mmoh). La copertura televisiva degli US Open sarà offerta in esclusiva da SuperTennis, (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Oltre alla diretta televisiva, sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). Nel complesso, l’emittente garantirà ben quattordici ore di diretta giornaliera, lo streaming con dieci campi LIVE e tutti i match on-demand. Per i possessori di Smart TV sul digitale terrestre, infine, sarà possibile accedere ad altri tre canali dedicati selezionabili volta per volta attraverso un tasto del telecomando per i TV compatibili con la tecnologia HbbTV. In alternativa, Sportface.it seguirà il torneo e garantirà dirette testuali riguardo gli incontri degli azzurri (e non solo), approfondimenti, news, aggiornamenti e contenuti esclusivi.