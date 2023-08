Bronzetti-Lys oggi in tv: orario, canale e diretta streaming US Open 2023

Lucia Bronzetti affronterà Eva Lys al secondo turno degli US Open 2023, quarto e ultimo slam della stagione di scena presso il complesso di Flushing Meadows. La tennista romagnola si è regalata una bella soddisfazione, vincendo solamente la sua seconda partita ‘Slam’ al primo turno e allo stesso tempo superando per la prima volta in carriera una top-20. Finora tra sorteggi non sempre fortunati e anche una certa tensione, l’azzurra non era mai riuscita a dare il suo meglio nei 4 tornei principali del circuito, ma ora ha una ghiotta chance di approdare per la prima volta al terzo turno. Lys è rodata dalle qualificazioni e non è da sottovalutare, ma come avversaria di secondo turno è difficile chiedere di meglio.

Bronzetti e Lys scenderanno in campo oggi, giovedì 31 agosto, come 2°match dalle 17:00 sul Cout 10 (dopo Tsitsipas/Tsitsipas-Reyes Varela/Vega Hernandez). La copertura televisiva degli US Open sarà offerta in esclusiva da SuperTennis, (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Oltre alla diretta televisiva, sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). Nel complesso, l’emittente garantirà ben quattordici ore di diretta giornaliera, lo streaming con dieci campi LIVE e tutti i match on-demand. Per i possessori di Smart TV sul digitale terrestre, infine, sarà possibile accedere ad altri tre canali dedicati selezionabili volta per volta attraverso un tasto del telecomando per i TV compatibili con la tecnologia HbbTV. In alternativa, Sportface.it seguirà il torneo e garantirà dirette testuali riguardo gli incontri degli azzurri (e non solo), approfondimenti, news, aggiornamenti e contenuti esclusivi.