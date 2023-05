Trevisan-Svitolina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Martina Trevisan incontrerà Elina Svitolina nel primo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. La numero uno d’Italia debutta contro una giocatrice esperta come Svitolina, reduce dal titolo conquistato a Strasburgo, il primo dopo la gravidanza. Trevisan invece la scorsa settimana non ha difeso il titolo a Rabat, ritirandosi nei quarti probabilmente per precauzione, ma proverà a difendere i tanti punti della semifinale dello scorso anno a Parigi. Secondo i bookmakers il match sarà molto combattuto, con l’azzurra leggermente favorita alla vigilia. Le due non si sono mai affrontate in carriera.

Trevisan e Svitolina scenderanno in campo oggi (lunedì 29 maggio). Le due giocatrici sono pianificate come terzo match di giornata dalle ore 11.00 sul Court Simonne Mathieu (al termine di Fognini-Auger-Aliassime). La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’incontro di primo turno tra Giorgi e Cornet garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.