Trevisan-Liu in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Miami 2023

Martina Trevisan sfiderà Claire Liu nel terzo turno del Wta 1000 di Miami, in programma dal 21 marzo al 2 aprile 2023. Martina ha ottenuto un buon successo all’esordio contro la nipponica Hibino e ha una ghiotta occasione per ottenere punti preziosi in Florida. In linea teorica a questo punto ci sarebbe dovuto essere lo scontro con la testa di serie numero uno Iga Swiatek, ma il forfait della polacca ha aperto il tabellone dell’azzurra, che contenderà un posto negli ottavi all’americana Liu. Non è certo un match facile, contro una giocatrice in crescita e abile su queste superfici, ma certamente più aperto rispetto ad affrontare la prima giocatrice del ranking mondiale. Un precedente tra le due, vinto da Martina lo scorso anno a Rabat sul rosso.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Trevisan e Liu scenderanno in campo sabato 25 marzo con orario ancora da definire. La copertura televisiva del torneo è affidata a SuperTennis, che potrebbe trasmettere il match sul canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Disponibile una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra l’azzurra e la tennista statunitense. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.