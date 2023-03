Trevisan-Liu oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Miami 2023

Martina Trevisan sfiderà Claire Liu nel terzo turno del Wta 1000 di Miami, in programma dal 21 marzo al 2 aprile 2023. La giocatrice azzurra ha sfruttato al meglio il suo status di testa di serie, beneficiando di un bye al primo turno e debuttando con una vittoria ai danni della giapponese Hibino. Sulla sua strada ora la beniamina di casa Liu, favorita dal ritiro di Siniakova e dal forfait di Swiatek, ma brava ad approfittare di un tabellone aperto. In Florida, Trevisan tenterà di fare ciò che non le è riuscito la scorsa settimana a Indian Wells, ovvero approdare agli ottavi di finale. L’azzurra ha vinto l’unico precedente lo scorso anno sulla terra rossa di Rabat, ma sarà la statunitense a partire favorita.

Trevisan e Liu scenderanno in campo oggi, sabato 25 marzo, come terzo match sul Campo Butch Buchoolz, dove il programma avrà inizio alle 16:00 italiane. La copertura televisiva del torneo è affidata a SuperTennis, che potrebbe trasmettere il match sul canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Disponibile una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra l’azzurra e la tennista statunitense. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.