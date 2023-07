Trevisan-Kalieva oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Amburgo 2023

Martina Trevisan se la vedrà contro Elvina Kalieva nel primo turno del WTA 250 di Amburgo 2023, torneo di scena sui campi in terra battuta della città tedesca. La tennista azzurra vuole interrompere la striscia di cinque sconfitte consecutive e spera di tornare alla vittoria sulla sua amata terra rossa. L’occasione è ghiotta dato che al debutto in quel di Amburgo se la vedrà contro la statunitense Kalieva, classe 2003 con poca esperienza a livello Wta. Tra le due non ci sono precedenti, ma secondo i bookmakers sarà Martina a scendere in campo con i favori del pronostico.

Trevisan e Kalieva scenderanno in campo oggi (domenica 23 luglio). Le due giocatrici sono pianificate come quinto e ultimo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 16.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Trevisan e Kalieva garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti. news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.