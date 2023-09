Trevisan-Dolehide stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Guadalajara 2023

Martina Trevisan se la vedrà contro Caroline Dolehide nei quarti di finale del WTA 1000 di Guadalajara 2023 (Messico), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località americana. Prosegue la settimana da sogno di Martina, che dopo i successi ai danni di Schuurs e Paolini ha estromesso addirittura la prima favorita del seeding, Ons Jabeur, con una rimonta pazzesca. Sulla sua strada ora la statunitense Dolehide, che a sorpresa si è spinta fino ai quarti battendo le connazionali Stearns e Vickery ma soprattutto l’ottava testa di serie, Ekaterina Alexandrova, a cui ha lasciato appena tre giochi. Dolehide ha vinto l’unico precedente, ad Acapulco nel 2020, ma secondo i bookmakers a partire favorita sarà Trevisan, che sogna il ritorno tra le prime 40 del ranking.

Trevisan e Dolehide scenderanno in campo nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 settembre. Le due giocatrici sono pianificate come terzo incontro della giornata sull’Estadio Akron de Tenis dalle ore 02.00 italiane (le 18.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di quarti di finale tra Trevisan e Dolehide garantendo ai propri lettori aggiornamenti. news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.