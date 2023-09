F1 GP Giappone 2023, prove libere stanotte e domani mattina in tv: canale, orario e diretta streaming

Le prove libere del Gran Premio del Giappone 2023 a Suzuka di F1 saranno visibili stanotte e domani mattina in tv: ecco di seguito le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming delle due sessioni del sedicesimo appuntamento stagionale del Mondiale. Orari decisamente rivoluzionati quelli di FP1 e FP2, c’è un fuso orario molto importante col paese nipponico e per questo motivo dovremo fare le ore piccole per seguire tutto.

Le prove libere 1 si terranno alle ore 04.30 di stanotte (notte tra giovedì 21 e venerdì 22 settembre), poi sarà il momento delle prove libere 2 alle ore 08 della mattina di venerdì 22 settembre. La diretta tv sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, streaming su Sky Go, non è invece prevista alcuna diretta o differita in chiaro. Sportface.it vi terrà invece informati in tempo reale con la diretta testuale della seconda sessione di prove libere, ma vi proporrà anche un reportage delle FP1. Ecco di seguito il riepilogo.

Venerdì 22 settembre 2023

ore 04.30-05.30 Prove libere 1 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

ore 08.00-09.00 Prove libere 2 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno