F1 GP Giappone Suzuka 2023, prove libere venerdì: canale, orario, diretta tv e streaming

Messo alle spalle il GP di Singapore, il Mondiale 2023 di F1 prosegue in back-to-back con un altro appuntamento asiatico per il GP del Giappone 2023 a Suzuka: si parte al solito al venerdì con le prove libere, ecco di seguito orario, diretta tv e streaming e le informazioni sul canale di riferimento. Sulla splendida pista a otto nipponica gli orari sono inevitabilmente quelli della notte fonda e dell’alba italiana, eccoli di seguito.

La tre giorni asiatica inizia al venerdì con le prove libere e le due sessioni di free practice saranno trasmesse in diretta tv venerdì 22 settembre su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, con streaming su Sky Go: per quanto riguarda gli orari, alle 04.30 della notte si terranno le prove libere 1, alle ore 08.00 le prove libere 2. Non sarà disponibile alcuna diretta o differita in chiaro, Sportface.it invece come al solito vi terrà informati live con la diretta di FP1 e FP2. Ecco di seguito il riepilogo.

PROGRAMMA QUALIFICHE SABATO

PROGRAMMA GARA DOMENICA

Venerdì 22 settembre 2023

ore 04.30-05.30 Prove Libere 1

ore 08.00-09.00 Prove Libere 2