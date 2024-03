Tragedia a Miami: morto Konstantin Koltsov, 42enne fidanzato di Aryna Sabalenka ed ex giocatore NHL

Una tragica notizia sconvolge la vigilia del WTA 1000 di Miami che prenderà il via questo pomeriggio con i primi incontri del main draw. A 42 anni, proprio mentre si trovava in Florida, è venuto a mancare il fidanzato 42enne di Aryna Sabalenka, l’ex giocatore di hockey su ghiaccio Konstantin Koltsov. Diverse fonti dalla Bielorussia nel corso della serata di ieri avevano lanciato per prima la notizia, poi la conferma è arrivata dal Salavat Yulaev, club di hockey nel quale svolgeva il ruolo di assistente allenatore. “È con profondo dolore che vi informiamo che l’allenatore del Salavat Yulaev, Konstantin Koltsov, è morto”, ha scritto nel comunicato Salavat Yulaev, che ha sede nella città russa di Ufa. “Era una persona forte e allegra, era amato e rispettato da giocatori, colleghi e tifosi. Il nome di Konstantin Evgenievich resterà scritto per sempre nella storia del nostro club. Che riposi in pace”. Al momento non sono note le cause del decesso del 42enne, che aveva preso parte a due Olimpiadi invernali e giocato per tre stagioni in NHL con i Pittsburgh Penguins. Sabalenka e Koltsov si frequentavano dal 2021.