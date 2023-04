Tour of the Alps 2023, risultati e classifica terza tappa: colpaccio di Kamna, Geoghegan Hart resta leader

Va a Lennard Kamna la terza tappa del Tour of the Alps 2023, la Renon-Brentonico San Valentino di 162,5 chilometri. Il corridore della Borsa-Hansgrohe nel tratto finale prende tutti in contropiede e si aggiudica la frazione con un vantaggio di 4″ su Aleksandr Vlasov e Jeffersen Cepeda. In questo gruppetto presente anche Tao Geoghegan Hart, che conserva il primo posto nella classifica generale. Altro buon piazzamento per Lorenzo Fortunato, per il terzo giorno di fila nei primi 10.