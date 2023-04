Udienza Juventus, avvocato Codacons e Club Napoli: “Qui per conferma scudetto 2018-2019 non regolare”

“Vogliamo ottenere la conferma della sentenza della decisione della Corte federale nella parte in cui si dice che la Juventus abbia alterato la regolarità dei campionati dal 2018, quindi anche 2018-2019 in cui il Napoli è arrivato secondo dopo la Juventus”. Così l’avvocato Enrico Lubrano, legale del Codacons e del Club Napoli Maradona, appena arrivato al Collegio di Garanzia per l’udienza sul ricorso della Juventus sul -15 per il processo plusvalenze, dove il dibattimento si aprirà proprio con la costituzione o meno in giudizio di Codacons e Club Maradona: “Questo per sorreggere il ricorso al Tar sulla revoca dello scudetto 2018-2019 alla Juventus e l’assegnazione al Napoli. Se è stato accertato che la Juve ha alterato campionato 2018-2019 sarebbe dovuto essere stato revocato lo scudetto dalla Corte d’Appello, cosa che non è accaduta. Per questo abbiamo impugnato la parte in questione”.