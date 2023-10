Tour de France 2024, Nardella: “La Grand Depart ci farà sognare, sarà un Tour da record”

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato in occasione della presentazione del Tour de France 2024, che partirà proprio da Firenze: “La Grand Depart ci farà rivivere le imprese dei grandi del ciclismo. Sarà un Tour da record, che per la prima volta parte dall’Italia e da un sito patrimonio dell’Unesco come Firenze. Sogneremo di nuovo quando vedremo sfilare nel centro storico della città tutte le squadre di questa grande competizione, che è tra gli eventi più seguiti al mondo“. Nardella ha poi aggiunto: “Vivo questo periodo con grande emozione e ansia positiva. Da qui a giugno 2024 organizzeremo tantissimi eventi“. Uno di questi si terrà in Piazza della Repubblica il 21 marzo, a 100 giorni dall’inizio della Grand Boucle, quando il capoluogo toscano si tingerà di giallo. La presentazione delle squadre è invece prevista il 27 giugno presso piazzale Michelangelo.