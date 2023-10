Sci alpino, Coppa del mondo femminile 2023/2024: sette azzurre iscritte al gigante di Soelden, c’è Goggia

In questo weekend si apre la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2023/2024. Sono sette le azzurre iscritte al gigante di Soelden, con la prima manche in programma alle 10 e la seconda alle 13. Saranno al via Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia. Tra le altre anche Roberta Melesi, Elena Curtoni, Laura Pirovano, Elisa Platino e Asja Zenere.