Torino, Vojvoda: “Qui mi sento a casa, contro la Fiorentina per i tre punti”

Mergim Vojvoda, giocatore del Torino, parla della partita contro la Fiorentina, in programma questo venerdì allo stadio Franchi: “Contro la Fiorentina è sempre una sfida tosta, dobbiamo essere svegli e giocare fino alla fine: sarà una gara dura, ma vogliamo i tre punti per il nostro campionato“. A Frosinone, il laterale ha toccato le 100 presenze in maglia granata: “E’ stata una grande emozione, qui mi sento a casa come in una famiglia e adesso punto a farne 200“. Sull’anno nuovo ormai alle porte: “Il 2023 è stato un anno buono per me, ma adesso voglio diventare più decisivo e mi piacerebbe arrivare a cinque gol e a 6-7 assist“.