Torino-Verona 1-1, Zaffaroni: “Abbiamo creato occasioni, era importante non perdere”

Il tecnico del Verona, Marco Zaffaroni, ha parlato dopo il pareggio arrivato in casa del Torino per 1-1. Ecco le sue parole: “Era una partita per noi importantissima per interrompere la serie di sconfitte. E avevamo contro una squadra forte e aggressiva come il Torino. Sapevamo che non fosse facile ma l’abbiamo preparata bene nonostante l’ultimo periodo. Gran prestazione sia per atteggiamento che per qualità che premia il grande lavoro di questi ragazzi. Abbiamo creato occasioni importanti tra cui quella immediatamente dopo il loro gol. Peccato perché si poteva ottenere qualcosa di più, pareggio comunque giusto. Durante la sosta abbiamo recuperato alcuni giocatori, abbiamo fatto un bel lavoro sia fisico che mentale, dobbiamo pensare che ora inizia un altro campionato. Ora ci aspetta la sfida con la Cremonese, è fondamentale recuperare bene, ci aspettano sfide delicate e ce la metteremo tutta. Sono felice della prestazione di Lazovic, recuperarlo è stato fondamentale”.