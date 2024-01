Torino, Juric: “Oggi buona gara, serve essere ambiziosi”

Il tecnico del Torino Ivan Juric commenta ai microfoni di Dazn la vittoria sul Napoli, conquistata per 3-0: “Se è la vittoria più bella da quando sono al Toro? Ci sono state tante partite, questa poi è stata un po’ particolare. Con l’espulsione è diventato tutto un po’ più semplice, ci sono state tante altre belle partite. Dobbiamo alzare il livello di convinzione ma a Firenze abbiamo fatto una partita splendida, abbiamo dominato per lunghi tratti e alla fine abbiamo perso. Oggi è andata bene, abbiamo fatto una buona gara, i ragazzi devono continuare a lavorare così e a credere ancora più nei loro mezzi. Quest’anno dobbiamo essere ambiziosi, stiamo facendo bene da un bel po’ delle belle partite, siamo tutti vicini, dalla Lazio all’Atalanta alla Roma. Speriamo di non avere infortuni e problemi, dobbiamo puntare a fare il massimo senza accontentarci. Ora pensiamo alla prossima, al Genoa, una squadra tostissima e con uno spirito incredibile. Se riusciremo a fare punti anche lì diventerà poi molto interessante“.