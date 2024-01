Qualificazioni Australian Open 2024: programma, orari e italiani in gara lunedì 8 gennaio

Il programma, gli orari e gli italiani in gara lunedì 8 gennaio, giornata d’inizio delle qualificazioni degli Australian Open 2024. È tutto pronto sul cemento outdoor del Melbourne Park per l’avvio del primo Slam della stagione. Si parte con la metà degli incontri di primo turno dei due tabelloni cadetti. In totale scenderanno in campo undici dei venti azzurri tra uomini e donne presenti in territorio oceanico, tutti alla ricerca di un posto al sole nel main draw. Si preannuncia scintillante il match di Stefano Travaglia, che se la vedrà contro l’ex top ten belga David Goffin.

TABELLONE MASCHILE

TABELLONE FEMMINILE

Suggestivi anche gli impegni di Giulio Zeppieri e di Stefano Napolitano, posti di fronte rispettivamente a due veterani come l’uruguayano Pablo Cuevas e il moldavo Radu Albot. Protagonista pure Andrea Vavassori, che non ha un esame semplice contro l’ostico finlandese Otto Virtanen. Ci sarà spazio, infine, anche per un derby tutto tricolore, quello tra Luca Nardi e Francesco Maestrelli. Di seguito tutti gli italiani in campo nella prima giornata delle qualificazioni degli Australian Open 2024 con il programma e gli orari nel dettaglio.

LUNEDÌ 8 GENNAIO: PROGRAMMA, ORARI E ITALIANI IN GARA

*orari italiani

KIA ARENA (ore 00.00) – Bellucci (ITA) vs Kovalik (SVK)

KIA ARENA (quarto match dalle ore 00.00) – Travaglia (ITA) vs Goffin (BEL)

KIA ARENA (non prima delle ore 06:00) – Gigante (ITA) vs Sweeny (AUS)

COURT 5 (non prima delle ore 06.00) – Nardi (ITA) vs Maestrelli (ITA)

COURT 8 (secondo match dalle ore 00.00) – Bonadio (ITA) vs Marinkov (AUS)

COURT 8 (quarto match dalle ore 00.00) – Zeppieri (ITA) vs Cuevas (URY)

COURT 11 (ore 00.00) – Darderi (ITA) vs Nava (USA)

COURT 11 (terzo match dalle ore 00.00) – Napolitano (ITA) vs Albot (MDA)

COURT 12 (secondo match dalle ore 00.00) – Brancaccio (ITA) vs De Jong (NED)

COURT 15 (ore 00.00) – Vavassori (ITA) vs Virtanen (FIN)