Torino, Juric: “Mi aspetto grande battaglia, proveremo a vincere”

Il calciomercato invernale del Torino ha portato tra le fila granata Lovato, Masina, Okereke e Kabic. Ora la squadra pensa a tornare in campo contro la Salernitana e il tecnico Ivan Juric commenta la sfida ormai alle porte: “Dobbiamo sempre far bene, al di là del numero di tifosi. Sicuramente fa piacere, voglio il solito Toro degli ultimi tempi. Questo è un campionato equilibrato in ogni partita, anche la Salernitana hanno fatto buone prestazioni pur non raccogliendo punti. Hanno buoni giocatori, sanno competere e mi aspetto una grande battaglia. Proveremo a vincere“. Su Lovato: “Giocandoci contro, ho visto un ragazzo maturato. In mezzo è dove si esprime meglio, ma ha fatto anche il braccetto e si può adattare. L’ho visto bene, sta bene. Sì, Sazonov domani avrà la sua occasione. E’ un ragazzo che si è inserito benissimo nel contesto, ora lo vedremo nelle partite: l’ho messo spesso nei finali, domani tocca a lui”. Si parla poi del mercato: “Dovevamo fare un mercato di prestiti o gratis, cercavamo giocatori che ci potessero dare una mano. Non è mai facile a gennaio, pensiamo che abbiamo fatto il meglio possibile“. Sulle prossime partite in calendario: “Trovi difficoltà ovunque: magari giochi contro il Napoli che sembra proibitiva e vinci 3-0, poi ero felicissimo dei pari con Udinese e Genoa. Lo vediamo dai risultati, è un campionato diversi con valori vicini. Se quelle davanti sono al top diventa difficile, ma non vedo nessuna partita facile. Anche il Cagliari ha dimostrato che è sempre dura. In 17 partite, possiamo competere in tutte e non c’è nessuna gara in cui si può dire che vinceremo facile“.