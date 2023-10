Torino: Buongiorno sulla via del rientro, Zapata in recupero

A Torino, è ancora allerta infortuni. Dopo l’uscita di scena di Schuurs, che verrà operato domani a Bologna e non tornerà in campo questa stagione, il tecnico Ivan Juric ha necessità di recuperare chi si era fermato. Buongiorno è a buon punto del recupero e tenterà di tornare in campo il prima possibile per guidare la difesa. Zapata è ancora ai box e continua a lavorare con un programma differenziato, ma l’ultimo allenamento prima della partenza per Lecce sarà fondamentale per capirne le condizioni. Entrambi i giocatori sono in dubbio per la gara contro i padroni del Via del Mare.