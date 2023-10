Manchester United, la FA indaga sulle emoji di Garnacho. Onana lo difende: “So cosa intendeva dire”

La Football Association in queste ore sta indagando sul post social di Garnacho, calciatore del Manchester United che per festeggiare il rigore parato da Andre Onana ha utilizzato anche due emoji che raffiguravano un gorilla. Un riferimento che in Inghilterra è automaticamente interpretato come razzista, a prescindere da quale possa essere considerato l’intento. A prendere le difese del suo compagno di squadra, però, ci pensa lo stesso portiere del Camerun: “Non sono le persone a decidere cosa dovrebbe offendermi. So esattamente cosa Garnacho intendesse: potenza e forza. Questa vicenda non dovrebbe andare oltre”.