Torino, allenamento a porte aperte verso il derby: oltre duemila persone al Filadelfia

Mancano poco più di 48 ore al derby tra Torino e Juventus, con i granata che domenica mattina hanno deciso di aprire al pubblico il Filadelfia. Più di duemila tifosi hanno assistito all’allenamento a porte aperte della squadra, caricando i calciatori tra cori e applausi in vista della stracittadina in programma martedì sera. “Noi siamo il Toro, voi siete niente. Combattete per la vostra gente” recita lo striscione appeso sulle tribune del Filadelfia. Juric dovrà fare a meno di un giocatore fondamentale come Vlasic, ma potrebbe recuperare Ricci.