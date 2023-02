Diffidati Bologna-Inter, nerazzurri a rischio squalifica in vista del Lecce

I diffidati di Bologna-Inter, i nerazzurri a rischio squalifica in vista del prossimo impegno contro il Lecce. Per fortuna di Simone Inzaghi, non ci sono giocatori nell’elenco dei diffidati, nessuno dunque che dovesse rimediare un cartellino giallo allo stadio Dall’Ara contro i felsinei andrebbe poi a saltare la prossima partita contro i salentini che si giocherà domenica 5 marzo alle ore 18. Buone notizie, dunque, per la squadra al secondo posto in classifica.