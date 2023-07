Toni Nadal su Alcaraz: “Solo Djokovic può fermare l’ascesa di Carlos e non credo giocherà ancora per tanti anni”

Carlos Alcaraz a soli 20 anni ha vinto il suo secondo slam, lo ha fatto a Wimbledon e battendo un Novak Djokovic che ai Championships era reduce da quattro successi consecutivi. Il giovane fenomeno spagnolo sembra decisamente pronto per dare inizio ad una nuova era del tennis. Toni Nadal, storico zio-coach di Rafa, su El Paìs, scrive: “Sinceramente non vedo nessun tennista nel panorama attuale, ad eccezione di Djokovic, capace di fermare l’inarrestabile ascesa di Carlos. Immagino che non gli restino molti anni e, quindi, penso che i tifosi spagnoli avranno l’opportunità di godersi molte più partite e festeggiare molte altre vittorie sia nelle calde che nelle fredde domeniche pomeriggio”.