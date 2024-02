Tiro a Volo, Coppa del Mondo: Nazonale Trap in viaggio per Rabat, tempo di turn over

La Nazionale di Trap guidata dal direttore tecnico Marco Conti è in viaggio per Rabat. In Marocco si svolgerà la seconda tappa di Coppa del Mondo ISSF 2024. E’ tempo di turn over per le file azzurre, che hanno già conquistato quattro Carte Olimpiche, il massimo per ogni nazione. Da lunedì 5 febbraio, in occasione degli allenamenti ufficiali, saranno presenti per la squadra maschile Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP) e Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli. Le file femminili invece vanteranno Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO), Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Lavezzola (RA) e Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA). Presenti anche Giulio Nelli (Fiamme Oro) di Calci (PI), Gianmarco Barletta (Fiamme Gialle) di Contursi Terme (SA), Isabella Cristiani (Marina Militare) di San Giuliano Terme (PI) e Sofia Littamè (Aeronautica) Baone (PD) per i soli punti ranking.

Le gare si svolgeranno il 6 e il 7 febbraio, giorno in cui giungerà a Rabat anche la formazione Azzurra di Skeet. Il direttore tecnico Andrea Benelli ha confermato la squadra presente in Egitto, a caccia dell’unico pass mancante all’Italia: quell maschile. Presenti dunque in gara Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE), Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS) e Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT). Per il femminile gareggeranno Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM), Martina Maruzzo di Nanto (VI) e Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT).