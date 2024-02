Matias Soulè nella storia del Frosinone: primo giocatore giallazzurro ad andare in doppia cifra in Serie A

Quella di Frosinone, con ogni probabilità, sarà solo una parentesi della carriera di Matias Soulè. Ma la stagione 2023/2024 dell’argentino è già una pagina di storia della società ciociara. Con la rete su rigore segnata al Milan, l’attaccante – in prestito dalla Juventus – è diventato il primo giocatore ad andare in doppia cifra di gol con la maglia del Frosinone in una singola stagione di Serie A. A quota nove troviamo anche Daniel Ciofani e Federico Dionisi, entrambi nel 2015/16. Non solo. Soulè potrebbe diventare in questa stagione il miglior marcatore della storia del club ciociaro nel massimo campionato. Al momento il primo è Daniel Ciofani a quota 14, seguito da Federico Dionisi a quota 10. Quest’ultimo è stato raggiunto e il record di marcature sembra tutt’altro che irraggiungibile.