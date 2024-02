Tiro con l’arco, Europei Indoor Varazdin 2024: l’Italia conquista 22 finali

Giornata molto positiva per l’Italia di tiro con l’arco agli Europei Indoor 2024 di Varazdin, in Croazia. Sono infatti arrivate ben 22 finali tra individuali e squadre per gli azzurri, che lasciano ben sperare in vista delle ultime due giornate. I terzetti saranno protagonisti già domani, mentre per i tredici italiani nelle finali individuali bisognerà attendere sabato.

Mauro Nespoli è approdato nella finale per l’oro nel ricurvo maschile grazie ai successi ai danni di Ruban (6-2) e Usach (7-3): sfiderà l’israeliano Shanny. Quest’ultimo ha sconfitto Alessandro Paoli, che dovrà accontentarsi della finale per il bronzo contro Usach. Stessa situazione nel femminile con Tatiana Andreoli in finale per l’oro – battuta la connazionale Chiara Rebagliati (6-4) e Barankova (6-2), sfiderà l’ucraina Pavlova – e Lucilla Boari in finale per il bronzo dopo il ko contro Pavlova: per lei ci sarà l’ucraina Hynp. Tra gli Junior, infine, Ginevra Landi è in finale per il bronzo, mentre Chiara Compagno ed Emiliano Rampon sono già usciti di scena.

Nel compound femminile sarà derby italiano nella finale per l’oro tra Andrea Nicola Moccia ed Elisa Roner. Out ai quarti invece Michela Godano e i giovani Lorenzo Gubbini, Andrea Marchetti, Giulia Di Nardo e Martina Serafini. Infine, nell’arco nudo, Giuseppe Seimandi contenderà l’oro allo sloveno Dolard. Finale per il bronzo per Simone Barbieri, opposto allo svedese Jonsson, mentre Valter Basteri è stato eliminato in precedenza, proprio da Dolard. Nel femminile, invece, Cinzia Noziglia se la vedrà contro Pruccoli (San Marino) nella finale per l’oro. Battuta proprio la connazionale Fabia Rovatti, impegnata nella finale per il bronzo contro la francese Andre. Doppia finale anche per gli Junior con Giulio Locchi contro lo svedese Rohlin per l’oro e Viola Menna contro la britannica Finnegan per il bronzo.

Per quanto riguarda le prove a squadre, doppia finale per le squadre dell’olimpico: sia Paoli/Nespoli/Borsani che Rebagliati/Boari/Andreoli affronteranno l’Ucraina. Finale per il bronzo, tra gli Junior, per Pernice/Alfano/Rampon contro il Belgio, e finale per l’oro Landi/Compagno/Mosna ancora contro l’Ucraina. Nel compound sarà Italia-Portogallo per il bronzo, con Godano/Bruno/Della Stua sconfitti dalla Croazia, e finale per l’oro al femminile con Roner/Tonioli/Moccia opposte alla Gran Bretagna. Sarà invece la Croazia l’avversaria dell’Italia a livello Junior, sia per la finale per l’oro con Aloisi/Gubbini/Marchetti che per il bronzo con Del Duca/Di Nardo/Serafini. Infine, nell’arco nudo, finale per l’oro per entrambe le squadre: Seimandi/Basteri/Barbieri affronteranno la Croazia; Noziglia/Rovatti/Bigogno se la vedranno con la Romania (Bacin, Mogos, Topliceanu).