F1 test Bahrain 2024, Hamilton: “Giornata produttiva, W15 rappresenta un miglioramento”

La Mercedes vista in questi primi due giorni di test in Bahrain continua a rimanere un’incognita, ma Lewis Hamilton è soddisfatto di quanto fatto nel pomeriggio del day 2, con la sua monoposto che ha fatto registrare il terzo miglior tempo dietro Sainz e Perez. “È stata una giornata produttiva – ha dichiarato il pilota britannico -. Siamo riusciti a raccogliere molte informazioni sulla W15, sia nel long run che per quanto riguarda il giro secco. Questa monoposto è più bella da guidare, rappresenta un miglioramento rispetto alla scorsa stagione e per questo un grande ringraziamento a tutti a Brackley e Brixworth per gli sforzi fatti. Sono davvero grato per tutto il loro duro lavoro. La base è buona, ma ovviamente bisognerà continuare a lavorare a testa bassa per migliorare”.