Firenze, il Governo taglia finanziamenti per il “Franchi”: Comune pronto a ricorrere in giudizio

Il Comune di Firenze è stato autorizzato da una determina della Direzione generale a ricorrere in giudizio presso il Tar. Il Governo, tramite un decreto interministeriale dello scorso 28 aprile, aveva infatti acconsentito di eliminare un finanziamento di 55 milioni di euro destinato alla ristrutturazione dello stadio ‘Franchi’. Un taglio che rischia di mettere a repentaglio l’intera riqualificazione dell’impianto dato che i fondi attualmente disponibili, 135 milioni, non basterebbero.

Il Comune guidato dal sindaco Dario Nardella non è dunque rimasto a guardare e si è subito messo al lavoro per tentare di ripristinare il finanziamento, approvato inizialmente dal governo Draghi. Come riporta La Repubblica Firenze, tale decisione di ricorrere in giudizio è stata concordata con il Comune di Venezia, che a sua volta si era visto tagliare fondi per il progetto del Bosco dello Sport.