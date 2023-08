Tiro a volo, Mondiali Baku 2023: shoot-off fatale per Rossetti nello skeet, nessun azzurro in finale

Brutte notizie dallo skeet maschile ai Mondiali di tiro a volo 2023 in corso di svolgimento a Baku, in Azerbaijan. Nessuno dei nostri rappresentanti è infatti riuscito ad approdare alla finale che metteva in palio – oltre alle medaglie – anche quattro carte olimpiche per Parigi 2024. Chi ci è andato più vicino è stato Gabriele Rossetti, che si è giocato la qualificazione all’atto conclusivo in uno shoot-off a sei in cui purtroppo è stato il secondo eliminato. Decima posizione, quindi, per lui nella classifica generale. Diciassettesimo Tammaro Cassandro, mentre Erik Pittini ha concluso la prova ben distante, in 51esima piazza. L’Italia si consola con il bronzo nella graduatorale generale a squadre.