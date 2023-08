MotoGP GP Austria 2023, Vinales: “Voglio vincere per Colaninno, notizia shock per noi”

“Non è un giorno felice, in questo GP lottiamo per la famiglia Colaninno, siamo molto vicini a loro. Non possiamo che mandargli un abbraccio forte. La notizia è stata uno shock, molto triste per noi. Ce la metterò tutta, proverò a vincere per lui”. Parlando di Roberto Colaninno, storico imprenditore e protagonista con la Piaggio, morto oggi a 80 anni, Maverick Vinales ha commentato le qualifiche del GP di Austria di MotoGP chiuse in seconda posizione.